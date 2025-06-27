Генсек РФС Митрофанов: «Сторонников возвращения России в Европе становится больше. На исполкомах УЕФА это обсуждают»
Генсек РФС заявил, что сторонников возвращения сборной России становится больше.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
«По моим ощущениям, сторонников нашего возвращения в Европе становится еще больше. На исполкомах УЕФА они это обсуждают», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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