Генсек РФС Митрофанов: «Сторонников возвращения России в Европе становится больше. На исполкомах УЕФА это обсуждают»

Генсек РФС заявил, что сторонников возвращения сборной России становится больше.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

«По моим ощущениям, сторонников нашего возвращения в Европе становится еще больше. На исполкомах УЕФА они это обсуждают», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Генсек РФС о позиции УЕФА и ФИФА по конфликту Ирана и Израиля: «Россию должны восстановить. Это будет адекватной реакцией»