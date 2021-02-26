Непряева о предложении шведок уравнять дистанции гонок у мужчин и женщин: «Ой, пошли они на фиг! Пусть у себя в Швеции бегают одинаковые дистанции»

Российская лыжница раскритиковала предложение шведских лыжниц уравнять дистанции гонок у мужчин и женщин.

– недавно критиковали за пропуск гонки из-за Comedy Club. Как к этому относиться?

– На таких диванных экспертов лучше не реагировать. Большунов бежит все гонки на чемпионате, человек пропустил одну гонку, на него уже накинулись. Это не от большого ума высказываются.

Он своими результатами все доказывает, приходит на тренировки первым и уходит последним. Этим все сказано.

– К вопросу о предпочтениях мужчин и женщин. У шведских лыжниц на неделе было предложение – уравнять дистанции для двух полов?

– Ой, пошли они в... На фиг с этими предложениями! Пусть у себя в Швеции бегают одинаковые дистанции. На чемпионате Швеции сделают, проверят себя.

Меня все устраивает, какие дистанции мне предлагаются, – сказала Непряева.