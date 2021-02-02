«Милан» предложил Доннарумме зарплату 7 млн евро в год, но игрок хочет больше

пока не может договориться о подписании нового контракта с вратарем , который летом может стать свободным агентом.

Клуб предложил итальянцу соглашение с зарплатой 7 миллионов евро в год, но голкипер хочет получать больше.

«Милан» хотел, чтобы в сезоне-2021/22 вратарь заработал 6 миллионов евро гарантированно. Еще миллион евро Доннарумма мог бы получить в качестве бонуса, если бы клубу удалось выйти в Лигу чемпионов. В сезоне-2022/23 зарплата голкипера возросла бы до 7 миллионов евро с тем же бонусом. Итальянец отклонил это предложение.

Игрок и его окружение заняли выжидающую позицию. Они хотят понять, готов ли «Милан» увеличить это предложение в случае, если команде удастся попасть в Лигу чемпионов на сезон-2021/22. Также сторона футболиста ждет предложений от европейских топ-клубов, понимая, что почти во всех командах, которые интересны Доннарумме, сейчас есть сильные вратари.

«Милан» спокойно относится к сложившейся ситуации. В клубе полагают, что предложение, сделанное Доннарумме, не стоит увеличивать, и надеются, что он согласится на выдвинутые условия.

Агент игрока предлагал «Милану» вариант, при котором клубу приходилось бы продлевать контракт с Доннаруммой каждый год. Клуб отказал, пишет Sky Sport Italia.