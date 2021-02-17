Реванш Минеев — Исмаилов состоится 1 октября

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал дату реванша между средневесами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«1 октября мы проведем бой Минеев — Исмаилов.

Если все будут живы и здоровы, хотим провести этот бой 1 октября. Все заряжены для этого. Бумага подписана обоими – лежит у меня дома. Не стал оставлять такой ценный документ в офисе.

Сложности были, когда Мага троил: «Хочу, не хочу. Могу, не могу». Я думал, что история чисто в деньгах, но на самом деле это было больше связано с тем, что Мага хотел поговорить с руководителями лиги АСА.

Он считал, что у него есть определенные обязательства – хотя бы сесть, поговорить и пожать друг другу руки. Он это сделал и после этого разговора имел право считать себя свободным агентом», – сказал Гаджиев.

Первый поединок между Исмаиловым и Минеев в октябре 2018 года закончился вничью.

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