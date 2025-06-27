Ди Меко о Тео в «Аль-Хилале»: «Печально, когда такой игрок отказывается от спортивных амбиций в 27. В современном футболе можно совмещать карьеру с финансовой выгодой»

Эрик Ди Меко расстроен, что Тео Эрнандес покидает Европу в 27 лет.

Ранее сообщалось , что Тео подпишет контракт с «Аль-Хилалем » на 3 года и 60 млн евро. «Милан » получит 30 млн евро за защитника

«Печально видеть, как такой футболист отказывается от спортивных амбиций уже в 27 лет. В современном футболе, где всем правят деньги, по-прежнему можно совмещать спортивную карьеру с финансовой выгодой.

Уехать в Саудовскую Аравию в конце карьеры – я это понимаю. В 27 лет – нет», – сказал бывший защитник сборной Франции в программе Rothen s’enflamme.