Ди Меко о Тео в «Аль-Хилале»: «Печально, когда такой игрок отказывается от спортивных амбиций в 27. В современном футболе можно совмещать карьеру с финансовой выгодой»
Эрик Ди Меко расстроен, что Тео Эрнандес покидает Европу в 27 лет.
Ранее сообщалось, что Тео подпишет контракт с «Аль-Хилалем» на 3 года и 60 млн евро. «Милан» получит 30 млн евро за защитника
«Печально видеть, как такой футболист отказывается от спортивных амбиций уже в 27 лет. В современном футболе, где всем правят деньги, по-прежнему можно совмещать спортивную карьеру с финансовой выгодой.
Уехать в Саудовскую Аравию в конце карьеры – я это понимаю. В 27 лет – нет», – сказал бывший защитник сборной Франции в программе Rothen s’enflamme.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tutto Mercato
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