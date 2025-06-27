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Трент о шансах на клубном ЧМ: «История показывает, что «Реал» выигрывает трофеи – это ДНК клуба. Против «Зальцбурга» сыграли лучший матч, но еще много работы»

Трент Александер-Арнолд ответил на вопрос о шансах «Реала» выиграть клубный ЧМ.

Мадридский клуб обыграл «Зальцбург» (3:0) в матче третьего тура турнира и встретится с «Ювентусом» в 1/8 финала.

«История клуба показывает, что мы выигрываем трофеи. Это то, что мы делаем. Это часть ДНК клуба. Это наша цель и амбиции, и это то, чего мы хотим добиться как команда», – сказал Трент Александер-Арнолд.

В матче против «Зальцбурга» главный тренер мадридцев Хаби Алонсо использовал схему с тремя центральными защитниками.

«Всем нужно привыкнуть к этому. Сейчас это сработало, хорошее начало, но предстоит еще много работы. Это была не идеальная игра, но есть хорошие признаки. Это была наша лучшая игра как команды [на данный момент]. Это была моя лучшая игра.

Выиграть группу – это была наша задача. Мы все еще ни разу не проиграли, забили три гола, не пропустили – это придаст уверенности к матчам 1/8 финала», – ответил Трент.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoТрент Александер-Арнолд
logoчемпионат мира среди клубов
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoРед Булл Зальцбург
logoХаби Алонсо
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