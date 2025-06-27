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Фрейша про Уильямса: «У СМИ нарратив опорочить все, что связано с «Барсой». Какой трансфер был без разговоров, встреч? Журналисты все узнают в ту же секунду»

Тони Фрейша раскритиковал СМИ за подход к освещению трансфера Нико Уильямса.

Ранее руководство «Атлетика» уведомило Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны», чтобы помешать переходу Уильямса. 

«Трансферы теперь, видимо, должен осуществлять менталист, да? Он, значит, должен сконцентрироваться и подписать игрока. Без разговоров, без контактов, без встреч. И, конечно, без журналистов.

Какой трансфер вообще когда-либо происходил так? Чтобы вообще никто не узнал? Когда вы, журналисты, все узнаете в ту же секунду. Я просто не понимаю.

Есть нарратив. И этот нарратив направлен на то, чтобы опорочить и обесценить все, что связано с «Барселоной». Абсолютно во всем», – сказал бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша в эфире программы El Partidazo de COPE. 

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
Тони Фрейша
logoБарселона
logoНико Уильямс
logoАтлетик
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