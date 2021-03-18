Кукуян обслужит матч «Ростов» – «Спартак» и другие назначения на 24-й тур РПЛ

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РФС объявил о назначении арбитров на матчи 24-го тура РПЛ.

3 апреля

«Динамо» – «Уфа»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Рубин» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.

«Ротор» – «Локомотив»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

4 апреля

«Ростов» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Арам Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Игорь Синер.

«Урал» – «Арсенал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Тамбов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Тарас Безубяк.

5 апреля

«Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарев.

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