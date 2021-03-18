Германия проиграла Северной Македонии дома (1:2) и идет 3-й в отборочной группе

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Сборная Германии проиграла на своем поле Северной Македонии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 (1:2).

Команда Йоахима Лева впервые потеряла очки в этом отборочном турнире после двух побед на старте – над Исландией (3:0) и Румынией (1:0).

После этого поражения немцы с шестью очками опустились на 3-е место в группе. Северная Македония, также набравшая шесть очков, идет второй благодаря лучшей разнице мячей, а лидирует с 9 очками Армения.

Германия – Северная Македония 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
31 марта, 21.45, «МСВ-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Пандев, 1:1 – 63, пенальти Гюндоган, 1:2 – 85 Элмаз.
Германиятер Стеген, Гозенс (Юнес, 56), Гинтер (Мусиала, 89), Рюдигер, Хавертц (Вернер, 56), Горетцка, Сане, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Джан.
Северная МакедонияДимитриевски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Адеми, Николов (Бейтулаи, 59), Элмаз, Барди, Алиоски (Ристевски, 90), Трайковски (Спировски, 72), Пандев (Стояновски, 90).
Предупреждения:
Велкоски (5), Гозенс (28), Рюдигер (37), Сане (46), Элмаз (67), Пандев (77), Мусиала (89), Джан (90).

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