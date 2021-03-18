Германия проиграла Северной Македонии дома (1:2) и идет 3-й в отборочной группе

проиграла на своем поле Северной Македонии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 (1:2).

Команда Йоахима Лева впервые потеряла очки в этом отборочном турнире после двух побед на старте – над Исландией (3:0) и Румынией (1:0).

После этого поражения немцы с шестью очками опустились на 3-е место в группе. , также набравшая шесть очков, идет второй благодаря лучшей разнице мячей, а лидирует с 9 очками .