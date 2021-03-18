Германия проиграла Северной Македонии дома (1:2) и идет 3-й в отборочной группе

Сборная Германии проиграла на своем поле Северной Македонии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 (1:2).
Команда Йоахима Лева впервые потеряла очки в этом отборочном турнире после двух побед на старте – над Исландией (3:0) и Румынией (1:0).
После этого поражения немцы с шестью очками опустились на 3-е место в группе. Северная Македония, также набравшая шесть очков, идет второй благодаря лучшей разнице мячей, а лидирует с 9 очками Армения.
- Дата проведения
- 31 марта, 21.45, «МСВ-Арена»
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Германия –
тер Стеген, Гозенс (Юнес, 56), Гинтер (Мусиала, 89), Рюдигер, Хавертц (Вернер, 56), Горетцка, Сане, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Джан.
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Северная Македония –
Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Адеми, Николов (Бейтулаи, 59), Элмаз, Барди, Алиоски (Ристевски, 90), Трайковски (Спировски, 72), Пандев (Стояновски, 90).