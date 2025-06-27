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  • Пеп о Грилише: «Без него «Сити» бы не выиграл требл. Джек – топ-игрок, но футболисты должны конкурировать друг с другом. Единственная причина, почему он не получал времени – это я»
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Пеп о Грилише: «Без него «Сити» бы не выиграл требл. Джек – топ-игрок, но футболисты должны конкурировать друг с другом. Единственная причина, почему он не получал времени – это я»

Пеп Гвардиола объяснил, почему Джек Грилиш мало играл в прошлом сезоне.

«Я уже много раз говорил: эти ребята вместе уже много лет, и я желаю им всего наилучшего. Я желаю всего наилучшего Джеку, его девушке, его детям, его семье. Я не знаю, что произойдет дальше, но у меня нет ни малейших сомнений в качествах Джека – они у него были всегда.

В тот год, когда мы выиграли требл, без него это было бы невозможно. Так что он – топ, топ, топ игрок, но футболисты должны конкурировать друг с другом, а в прошлом сезоне Доку был просто невероятен во многих матчах, и Савиньо сделал шаг вперед в своем первом сезоне.

Единственная причина, по которой Джек не получал игрового времени – это я. Не потому что он делал что-то не так или был в чем-то неправ. В конце концов, каждый сезон – это конкуренция, и в этом сезоне игроки снова должны бороться за место в составе», – сказал главный тренер «Ман Сити». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester City News
logoДжек Грилиш
logoЖереми Доку
logoМанчестер Сити
logoСавио Морейра
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
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