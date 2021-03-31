«Адмирал» вернется в КХЛ в сезоне-2021/22, если погасит задолженности до 31 июля

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников чемпионата на следующий сезон.
В состав участников был принят «Адмирал». Клуб пропускает сезон-2020/21 из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.
«Адмирал» будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 в срок до 31 июля 2021 года.
В сезоне-2021/22 примут участие 24 клуба: «Авангард», «Автомобилист», «Адмирал», «Ак Барс», «Амур», «Барыс», «Витязь», «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит», «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Металлург», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Северсталь», «Сибирь», СКА, «Спартак», «Торпедо», «Трактор», «Сочи» и ЦСКА.