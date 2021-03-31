«Адмирал» вернется в КХЛ в сезоне-2021/22, если погасит задолженности до 31 июля

Совет директоров утвердил состав участников чемпионата на следующий сезон.

В состав участников был принят . Клуб пропускает сезон-2020/21 из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.

«Адмирал» будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 в срок до 31 июля 2021 года.

В сезоне-2021/22 примут участие 24 клуба: , «Автомобилист», «Адмирал», , «Амур», , «Витязь», (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит», «Куньлунь Ред Стар», , «Металлург», «Нефтехимик», , «Северсталь», , СКА, , «Торпедо», , «Сочи» и .