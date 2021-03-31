НХЛ. «Колорадо» против «Аризоны», «Виннипег» примет «Торонто», «Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом»

В чемпионате НХЛ в гостях сыграет с «Виннипегом», примет «Аризону», сразится с , а «Миннесота» встретится с .

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ