НХЛ. «Колорадо» против «Аризоны», «Виннипег» примет «Торонто», «Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом»

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В чемпионате НХЛ «Торонто» в гостях сыграет с «Виннипегом», «Колорадо» примет «Аризону», «Вегас» сразится с «Лос-Анджелесом», а «Миннесота» встретится с «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Филадельфия
Дата проведения
1 апреля, 02.30, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Торонто
Дата проведения
1 апреля, 02.30, «Bell MTS Place»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Аризона
Дата проведения
1 апреля, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Лос-Анджелес
Дата проведения
1 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Калгари
Дата проведения
1 апреля, 05.30, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Миннесота
Дата проведения
1 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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