НХЛ. «Колорадо» против «Аризоны», «Виннипег» примет «Торонто», «Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом»

В чемпионате НХЛ «Торонто» в гостях сыграет с «Виннипегом», «Колорадо» примет «Аризону», «Вегас» сразится с «Лос-Анджелесом», а «Миннесота» встретится с «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «Bell MTS Place»
- Дата проведения
- 1 апреля, 04.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.30, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.