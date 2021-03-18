Видеотрансляция матча Дания U21 – Россия U21 – 2:0. Голубев, Захарян и Чалов играют. Текстовый онлайн есть

Во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с командой Дании.

После двух туров Россия занимает третье место, набрав 3 очка. У Дании 6 очков, у Франции 3 очка, у Исландии – 0.

Для выхода в плей-офф команде Михаила Галактионова надо побеждать датчан с разницей в 2 мяча, если французы обыграют Исландию, или набрать очки, если Франция проиграет Исландии. В случае ничьей в игре французов Россию устроит любая победа над датчанами. Если Россия проиграет Дании, то выход в плей-офф будет возможен лишь при условии победы Исландии над Францией.

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Расклады Евро U-21: Россия может не выйти даже в случае победы над Данией

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