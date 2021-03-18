Видеотрансляция матча Дания U21 – Россия U21 – 2:0. Голубев, Захарян и Чалов играют. Текстовый онлайн есть

Теги сборная России U-21 сборная Дании U-21 Sports.ru Евро U-21 2021 Футбол

Во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с командой Дании.

После двух туров Россия занимает третье место, набрав 3 очка. У Дании 6 очков, у Франции 3 очка, у Исландии – 0.

Для выхода в плей-офф команде Михаила Галактионова надо побеждать датчан с разницей в 2 мяча, если французы обыграют Исландию, или набрать очки, если Франция проиграет Исландии. В случае ничьей в игре французов Россию устроит любая победа над датчанами. Если Россия проиграет Дании, то выход в плей-офф будет возможен лишь при условии победы Исландии над Францией.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно посмотреть матч в прямом эфире.

Дания U-21 – Россия U-21 2:0 (первый тайм)
Дата проведения
31 марта, 19.00, «Haladás Stadion»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 10 Бруун Ларсен, 2:0 – 11 Дрейер.
Дания U-21Кристенсен, Поульсен, Соренсен, Нельссон, Линдстрем, Нарти, Дрейер, Андерсен, Бруун Ларсен, Исаксен, Карстенсен.
Россия U-21Максименко, Тикнизян, Дивеев, Евгеньев, Голубев, Грулев, Обляков, Захарян, Макаров, Глебов, Чалов.

Расклады Евро U-21: Россия может не выйти даже в случае победы над Данией

Таблицы Евро-2021 (U21)

Статистика Евро-2021 (U21)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья