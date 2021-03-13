Овечкин обогнал Эспозито, победы «Реала» и «Сити», камбэк Златана в сборную, Пайффер завершил карьеру, умер хоккеист МХЛ и другие новости утра

1. Вечер в Лиге чемпионов сложился буднично: «Реал» и «Манчестер Сити» уверенно оформили выход в четвертьфинал. «Реал» вновь победил «Аталанту» (помог привоз Спортьелло), а «Сити» обыграл гладбахскую «Боруссию».

2. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович – в составе сборной Швеции на мартовские матчи. Он вызван впервые с 2016 года.

3. Умер хоккеист МХК «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов. Шайба попала ему в голову, врачи боролись за жизнь 3 дня.

4. Полузащитник «Зенита» Малком полетел с командой на матч против ЦСКА. А вот у защитника «Спартака» Виктора Мозеса надрыв боковой связки коленного сустава. С «Уралом» он точно не сыграет.

5. Вместо гимна России на ЧМ в Латвии будет звучать гимн Международной федерации хоккея, флаг страны заменит лого ОКР.

6. 🥇🥈 Россиянка Анастасия Таталина выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в биг-эйре, Лана Прусакова завоевала серебро. Это первое золото России в данной дисциплине.

7. По слухам, «Спартаку» интересен 20-летний американский форвард Дэрил Дике. Он весит 100 кг при росте 188 см, а также приходится кузеном Эммануэлю Эменике.

8. «Коламбус» поместил форвард Михаила Григоренко на драфт отказов. У него 7 очков в 18 матчах.

9. Жоан Лапорта предоставил финансовые гарантии для вступления на пост президента «Барселоны». Он должен был сделать это до 17 марта. Писали, что ему не хватало 70 млн евро.

10. НХЛ. Овечкин забил 718-й гол и вышел на 6-е место, обогнав Эспозито, Кузнецов набрал очки в 5-м матче подряд, Капризов - в 4-м. Все результаты – здесь.

11. Тяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри за первый бой получат по 100 млн фунтов стерлингов.

12. НБА. «Бостон» проиграл «Юте», «Филадельфия» победила «Нью-Йорк». Другие результаты – здесь.

13. Олимпийский чемпион по биатлону Арнд Пайффер завершил спортивную карьеру.

14. На турнире ATP в Дубае Аслан Карацев победил Дэна Эванса, Карен Хачанов – Алексея Попырина. Андрей Рублев прошел Эмиля Руусувуори, а Доминик Тим проиграл Ллойду Харрису.

15. Нападающий Анатолий Голышев покинул «Автомобилист» и продолжит карьеру в Северной Америке. Права в НХЛ – у «Айлендерс». Ожидается, что они вскоре объявят о контракте с игроком.

16. РУСАДА выплатит WADA 431 тысячу долларов штрафа после согласования с Министерством финансов России.

17. Бельгийские клубы единогласно выступили за создание объединенного чемпионата с Нидерландами

18. Бывшая фристайлистка сборной России Анна Орловская задержана в Москве с наркотиками.

19. В возрасте 92 лет ушел из жизни Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна.

20. Стадиону во Львове могут присвоить имя Степана Бандеры. Депутаты Львовского областного совета обратились в Кабинет министров Украины и Министерства молодежи и спорта.

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