У Мозеса надрыв боковой связки коленного сустава. С «Уралом» он точно не сыграет

Стала известна степень серьезности травмы, которую получил защитник в матче 22-го тура РПЛ против (2:1).

Как сообщил глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов, футболисту поставлен диагноз «надрыв боковой связки коленного сустава». Точные сроки восстановления игрока не называются, многое зависит от того, с какой динамикой будет восстанавливаться Мозес.

Однако точно известно, что 30-летний футболист не сыграет с в следующем туре РПЛ.

В этом сезоне Мозес провел 12 матчей в и забил 2 гола. Его полную статистику можно изучить здесь.