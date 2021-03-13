У Мозеса надрыв боковой связки коленного сустава. С «Уралом» он точно не сыграет

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Урал Виктор Мозес Спорт-Экспресс Антон Фетисов Футбол

Стала известна степень серьезности травмы, которую получил защитник «Спартака» Виктор Мозес в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

Как сообщил глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов, футболисту поставлен диагноз «надрыв боковой связки коленного сустава». Точные сроки восстановления игрока не называются, многое зависит от того, с какой динамикой будет восстанавливаться Мозес.

Однако точно известно, что 30-летний футболист не сыграет с «Уралом» в следующем туре РПЛ.

В этом сезоне Мозес провел 12 матчей в РПЛ и забил 2 гола. Его полную статистику можно изучить здесь.

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