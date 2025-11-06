Судья отменил гол «Брюгге» «Барселоне» на 91-й минуте из-за фола в атаке. Шченсны пытался обыграть Верманта в штрафной и был сбит в подкате
Судья отменил гол «Барселоне» на 91-й минуте.
Гол «Брюгге» в ворота «Барселоны» в добавленное ко второму тайму время отменен.
На 91-й минуте матча Лиги чемпионов голкипер «блауграны» Войчех Шченсны попытался при помощи ложного замаха обыграть в своей штрафной Ромео Верманта. Форвард бельгийской команды в подкате отобрал мяч, сбив голкипера, и поразил ворота каталонцев – 4:3.
Главный судья Энтони Тэйлор изучил повтор и решил не засчитывать гол из-за нарушения правил в нападении.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости