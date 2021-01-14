РУСАДА выплатит WADA 431 тысячу долларов штрафа после согласования с Министерством финансов России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) штраф, как только соответствующие документы будут согласованы с Министерством финансов России.

РУСАДА должно заплатить WADA 400 тысяч швейцарских франков (около 431 тысячи долларов) за разбирательства в Спортивном арбитражном суде, а также штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (меньшую сумму из двух). Эти суммы должны быть выплачены в течение 90 дней – к 17 марта 2021 года.

Кроме того, в течение двух лет Россия должна выплатить WADA 1,27 миллиона долларов в качестве издержек на расследования по базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«РУСАДА с самого начала находится в постоянном контакте с WADA по вопросу выплат. Если говорить про сумму в 400 тысяч швейцарских франков, то РУСАДА, действующее в рамках российского законодательства, все финансовые документы уже отправило на согласование в Минфин.

Нам необходимо получить все требуемые подтверждения о целевом использовании. WADA мы уведомили, что процесс идет, и как только получим подтверждение, сразу все будет выплачено.

Что касается второй требуемой суммы (10% от прибыли за 2019 год или 100 тысяч долларов, в зависимости от того, что меньше), то сейчас обсуждается вопрос, что считать годовой прибылью.

Наши западные коллеги считают, что государственные субсидии – это и есть прибыль. Мы же считаем, что прибыль является результатом коммерческой деятельности. В данный момент идет согласование суммы, мяч находится сейчас на стороне , – заявили в РУСАДА.

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