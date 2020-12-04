«Юве» – позорная команда. Сарри уволили, так как Роналду и его партнеры управляют раздевалкой». Экс-игрок туринцев о клубе

Бывший защитник и «Торино» Паскуале Бруно раскритиковал игру черно-белых.

«У них позорная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся феноменальными игроками, но они выиграли девять титулов в четвертой по силе лиге мира. Они обыграли очень слабую «Барселону», а на следующий день все медиа написали, что этот «Ювентус» – это топ-уровень. Ну вы что?

Руководство все портит. Они уволили Аллегри, чтобы назначить Сарри, но его тоже отправили в отставку после всего лишь одного сезона, потому что Роналду и его партнеры руководят раздевалкой.

Мне кажется, игроки могут сказать свое слово, но это не очень хорошо. Это не те люди, что должны принимать решения», – сказал Бруно в интервью Tiki Taka.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Порту» (1:2, 3:2). Команда на 10 очков отстает от лидирующего в турнирной таблице Серии А «Интера», имея матч в запасе.

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