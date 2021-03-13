Бывший полузащитник «Зенита» рассказал, как относится к клубу сейчас.

– Что ты сейчас испытываешь к «Зениту»? Обиду?

– Да вообще пустота. Обиделся я полтора года назад, когда моих детей не пустили в школу. Тогда было как минимум неприятно. На данный момент могу пожелать только удачи.

– «Зенит» многими болельщиками воспринимается как империя зла в российском футболе. Как клуб, для которого делается чуть больше в российском футболе. Ты что-то такое замечаешь?

– Ненавидят сильных. По футболу, по игрокам, по составу «Зенит» – самый сильный в чемпионате России. Что еще можно сказать? Тебя не любят – да и все равно, можете не любить. Они чемпионы России. А насчет судейства – это все относительно. Ну поставьте вы другого судью, третьего – «Зенит» все равно станет чемпионом.

– Вот это многих и раздражает.

– Про судей я вам уже сказал – это мое мнение. Оно не улучшается. Я не знаю, что говорят, что пишут. Оно ухудшается. Больше про судей добавить нечего.

Главное, чтобы не было черной зависти к «Зениту», к команде. Она по факту сейчас самая сильная, мне даже нечего сказать.

– Почему в Лиге чемпионов тогда такие результаты?

– Это говорит об уровне чемпионата России. Когда мы были в «Зените», я всегда говорил: «Я стану десять раз чемпионом России, но это ничего не изменит». Изменит, если ты один раз дойдешь до полуфинала Лиги чемпионов. Потому что всегда, всю жизнь будут помнить, что мы выиграли Лигу Европы, выиграли Суперкубок, а не то, что «Зенит» стал 25 раз подряд чемпионом России.

– Кто может составить конкуренцию «Зениту»?

– Мне импонирует «Краснодар». Галицкому низкий поклон. Он сделал для футбола очень много, но мое мнение – ему надо брать топ-тренера. Он раньше говорил: «Мы хотим играть в красивый футбол». Играйте. Но футбол – это результат.

«Краснодар» обязан выиграть хоть один трофей, даже Кубок России. Тогда они почувствуют вкус победы, и им попрет. Пока Галицкий не поменяет свое видение, они примерно так и будут – взлет, падение, взлет, падение. Но без трофеев.

– Более рационально должно быть?

– Нет, не более рационально. Просто нужен хороший специалист, к которому не будет влезать ни сам Галицкий, ни кто-то другой. То есть который отодвинет все и покажет, как надо управлять.

Надо ставить сильного европейского тренера, а Мусаева сделать помощником. Пусть он смотрит, как управлять, как добиваться результата, а потом уже можно делать его главным тренером. Тогда выйдет на новый уровень, – сказал Денисов.

Первое интервью Денисова после ухода из футбола: три года не пьет, чувствует себя чужим в Петербурге и обижен на «Зенит»