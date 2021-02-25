Вместо гимна России на ЧМ в Латвии будет звучать гимн ИИХФ, флаг страны заменит лого ОКР (РИА Новости)

Определена музыкальная композиция, которая будет сопровождать выступления сборной России по хоккею на чемпионате мира в Латвии.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, вместо национального гимна России будет звучать гимн Международной федерации хоккея ( ).

Также отмечается, что вместо российского флага будет использоваться логотип Олимпийского комитета России ( ).

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, касавшееся спора между антидопинговыми агентствами WADA и РУСАДА. Согласно вердикту, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.