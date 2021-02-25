Арсен Венгер: «В Японии мы играли с марта по ноябрь, это идеально. Календарь мирового футбола надо полностью перестроить»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сейчас работающий в , высказался по поводу графика матчей команд.

«У меня есть мечта, и я подкрепляю ее тем, что работал в Японии [в «Нагоя Грампус»]. Мы играли с марта по ноябрь, и это был идеальный график. В таком случае уже не будет никаких «он стал чемпионом сезона-2018/19». Нет, чемпионом в таком случае он стал в 2018 или 2019 году.

Я думаю, что надо полностью перестроить календарь. Вместе с Инфантино мы пытаемся организовать встречу с основными фигурами футбольного мира и обсудить полную реорганизацию. Надо планировать будущее таким образом, чтобы путешествовать приходилось меньше.

В случае с , стартующим в ноябре, у нас была хорошая возможность изменить структуру сезона, но этого не случится.

Обширные обсуждения начнутся в марте. Я убежден, что для того, чтобы мировой футбол был сбалансирован должным образом, надо, чтобы уступили или европейцы, или остальной мир. Давайте не забывать, что летний перерыв зародился во времена, когда в футбол не играли профессионально, более ста лет назад. Сегодня футболисты не отдыхают все лето.

Вторая проблема мирового футбола – пропасть между Европой и остальными регионами. Если бы в чемпионатах мира участвовало больше сборных, это бы поспособствовало развитию спорта в маленьких странах. У них было бы больше возможностей играть на мировом уровне.

Возможно, ЧМ среди клубов поможет привлечь больше денег на проведение турниров, но тогда надо удостовериться, что все средства не уйдут большим командам, что какая-то часть пойдет на развитие игры в маленьких странах.

Средний возраст команд на ЧМ – 27-28 лет. Когда футболисты снова смогут сыграть в этом турнире, им будет уже по 31-32 года, так что шансов победить немного. Вот почему, возможно, следует проводить ЧМ каждые два года, как и Евро и другие турниры.

Надо проводить только соревнования, имеющие значение, а все параллельные турниры убрать. Надо, чтобы люди понимали, что стоит на кону, и видели только матчи, в которых что-то решается», – заявил Венгер.

Венгер о главных угрозах футболу: «Допинг, коррупция. Также нужно изменить график матчей сборных»