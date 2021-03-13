Лапорта не предоставил финансовые гарантии для вступления на пост президента «Барсы». Остался один день

Вернувшийся на пост президента «Барселоны» обязан для официального вступления в должность гарантировать инвестиции в размере 124,6 млн евро, что составляет 15 процентов от бюджета клуба.

Он должен предоставить руководству Ла Лиги финансовые гарантии до среды, 17 марта.

Однако на данный момент его штаб не имеет данной суммы, сообщает Diario Sport со ссылкой на Ara.

Дефицит составляет порядка 70 миллионов евро. Эти деньги должны были поступить от компании Audax Renovables. Ее руководитель Эдуар Ромеу должен сменить Жауме Жиро на посту вице-президента «Барселоны» по финансовым вопросам.

Однако Лапорта посчитал, что это приведет к тому, что Ромеу получит слишком большую власть в клубе, поэтому сейчас он сомневается в этом варианте.

Сообщается, что у нового президента «Барсы» есть два альтернативных варианта на случай, если он действительно откажется от инвестиций Audax Renovables.