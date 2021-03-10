🥇🥈 Анастасия Таталина выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в биг-эйре, Лана Прусакова завоевала серебро

Россиянка Анастасия Таталина выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, ее соотечественница Лана Прусакова завоевала серебро.

Это первое золото России в данной дисциплине.

Фристайл

Чемпионат мира

Аспен, США

1. Анастасия Таталина (Россия) – 184,50 балла

2. Лана Прусакова (Россия) – 165,50

3. Гу Айлин (Китай) – 161,50

Биг-эйр – дисциплина, в которой спортсмен выполняет элементы, разгоняясь при помощи трамплина. Для соревнований готовится специальный склон с участками для разгона, самого трамплина и горой приземления.

Прыжок строится таким образом, чтобы в воздухе спортсмен смогу выполнить наиболее сложные трюки. Средняя длина полета спортсмена – от 5 до 30 метров. При этом фристайлист вылетает в длину, а не высоту (как в акробатике).

Спортсмены не заявляют конкретного прыжкового элемента. Основными элементами в биг-эйре являются сальто, вращения по разным осям, а также грэбы (захваты лыж рукой). Судьи оценивают высоту прыжка, его сложность, чистоту исполнения.