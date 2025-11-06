Суарес за удар ногой в бедро сопернику дисквалифицирован на решающий матч серии с «Нэшвиллом» в Кубке МЛС. Судья не показал карточку форварду «Интер Майами»

Луис Суарес дисквалифицирован на решающий матч с «Нэшвиллом».

Луис Суарес дисквалифицирован на решающий матч с «Нэшвиллом» за удар ногой соперника.

В первом матче 1-го раунда Кубка МЛС «Интер Майами » выиграл 3:1, во втором уступил со счетом 1:2. Победитель серии определится в третьем матче.

Во 2-м тайме второго матча Суарес ударил ногой в бедро защитника «Нэшвилла » Энди Нахара . По итогам эпизода арбитр не показал форварду «Интер Майами» карточку, но правила МЛС допускают применение дисциплинарных мер после матча.

Дисциплинарный комитет МЛС дисквалифицировал Суареса на одну игру – таким образом, уругваец пропустит решающий матч с «Нэшвиллом» 8 ноября.

Напомним, в сентябре Суареса отстраняли на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг.

Скриншот: трансляция Apple TV