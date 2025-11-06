  • Спортс
  • Суарес за удар ногой в бедро сопернику дисквалифицирован на решающий матч серии с «Нэшвиллом» в Кубке МЛС. Судья не показал карточку форварду «Интер Майами»
Суарес за удар ногой в бедро сопернику дисквалифицирован на решающий матч серии с «Нэшвиллом» в Кубке МЛС. Судья не показал карточку форварду «Интер Майами»

Луис Суарес дисквалифицирован на решающий матч с «Нэшвиллом».

Луис Суарес дисквалифицирован на решающий матч с «Нэшвиллом» за удар ногой соперника.

В первом матче 1-го раунда Кубка МЛС «Интер Майами» выиграл 3:1, во втором уступил со счетом 1:2. Победитель серии определится в третьем матче.

Во 2-м тайме второго матча Суарес ударил ногой в бедро защитника «Нэшвилла» Энди Нахара. По итогам эпизода арбитр не показал форварду «Интер Майами» карточку, но правила МЛС допускают применение дисциплинарных мер после матча.

Дисциплинарный комитет МЛС дисквалифицировал Суареса на одну игру – таким образом, уругваец пропустит решающий матч с «Нэшвиллом» 8 ноября.

Напомним, в сентябре Суареса отстраняли на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг.

Скриншот: трансляция Apple TV

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
