Бельгийские клубы единогласно выступили за создание объединенного чемпионата с Нидерландами

В Бельгии состоялась конференция клубов-участников высшего дивизиона страны – Про Лиги.
Они единогласно выступили за создание в перспективе БеНиЛиги – объединенного чемпионата Бельгии и Нидерландов.
«БеНиЛига должна сопровождаться экономической стабильностью для других профессиональных клубов путем создания единой национальной высшей лиги, основанной на устойчивых правилах лицензирования и конкуренции», – говорится в сообщении.
Бельгия и Голландия почти реализовали мечту Газзаева – они планируют объединенный чемпионат