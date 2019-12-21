Бельгийские клубы единогласно выступили за создание объединенного чемпионата с Нидерландами

В Бельгии состоялась конференция клубов-участников высшего дивизиона страны – Про Лиги.

Они единогласно выступили за создание в перспективе БеНиЛиги – объединенного чемпионата Бельгии и Нидерландов.

«БеНиЛига должна сопровождаться экономической стабильностью для других профессиональных клубов путем создания единой национальной высшей лиги, основанной на устойчивых правилах лицензирования и конкуренции», – говорится в сообщении.

Бельгия и Голландия почти реализовали мечту Газзаева – они планируют объединенный чемпионат