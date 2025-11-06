У «Барселоны» 3 победы, 3 поражения и ничья в 7 последних матчах
«Барселона» потеряла очки в четырех из семи последних матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
Сегодня команда Ханси Флика сыграла вничью с «Брюгге» – 3:3. Ранее она уступила «Реал Мадрид» (1:2), «Севилье» (1:4) и «ПСЖ» (1:2), но победила «Жирону» (2:1), «Олимпиакос» (6:1) и «Эльче» (3:1).
9 ноября каталонцы встретятся с «Сельтой» в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
