У «Барселоны» 3 победы, 3 поражения и ничья в 7 последних матчах

«Барселона » потеряла очки в четырех из семи последних матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Сегодня команда Ханси Флика сыграла вничью с «Брюгге » – 3:3. Ранее она уступила «Реал Мадрид» (1:2), «Севилье» (1:4) и «ПСЖ» (1:2), но победила «Жирону» (2:1), «Олимпиакос» (6:1) и «Эльче» (3:1).

9 ноября каталонцы встретятся с «Сельтой» в чемпионате.