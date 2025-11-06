«Интер» выиграл 10 из 11 последних матчей, поражение – в гостях у «Наполи». Дальше – «Лацио», «Милан» и «Атлетико»

«Интер» выиграл 10 из 11 последних матчей.

«Интер» выиграл в третий раз подряд.

Команда Кристиана Киву одолела «Кайрат » в Лиге чемпионов – 2:1. Ранее были обыграны «Верона» (2:1) и «Фиорентина» (3:0).

В последних 11 играх во всех турнирах миланцы одержали 10 побед. Единственное поражение за это время они потерпели в гостях у «Наполи» (1:3).

9 ноября «Интер » встретится с «Лацио», 23-го – с «Миланом», 26-го – с «Атлетико».