Олимпийский чемпион по биатлону Арнд Пайффер завершил спортивную карьеру

Немецкий биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.

Пайффер – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в спринте, двукратный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, 12-кратный призер чемпионатов мира, обладатель 41 личного подиума на Кубке мира (12-17-12).

«После 13 лет участия в Кубке мира по биатлону Арнд Пайффер сегодня объявил о завершении карьеры. На этапе в Эстерсунде он не выступит. Это была честь для нас, Арнд!» – говорится в сообщении Ассоциации лыжных видов Германии.