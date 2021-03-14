Олимпийский чемпион по биатлону Арнд Пайффер завершил спортивную карьеру

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Немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил о завершении спортивной карьеры. 

Пайффер – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в спринте, двукратный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, 12-кратный призер чемпионатов мира, обладатель 41 личного подиума на Кубке мира (12-17-12). 

«После 13 лет участия в Кубке мира по биатлону Арнд Пайффер сегодня объявил о завершении карьеры. На этапе в Эстерсунде он не выступит. Это была честь для нас, Арнд!» – говорится в сообщении Ассоциации лыжных видов Германии.

 
 
 
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Публикация от DSV_Biathlon (@dsv_biathlon)

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