Осужденный экс-тренер «Загреба»: «Модрич и Ловрен – соучастники. Если мы с братом должны вернуть деньги, то они – тоже»

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич, осужденный на 4 года и 8 месяцев по делу о мошенничестве, заявил, что защитник Деян Ловрен и хавбек причастны к совершенным преступлениям.

«Я брал деньги из «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Луки все еще есть несколько миллионов евро на том счете, который мы с ним делили на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи.

Если братья Мамич должны вернуть деньги, то и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям, я рад, что их не считают причастными к этому делу, но они соучастники. Деньги из бюджета у них.

В суде они сказали: «Да, мы подписывали контракты, мы брали эти деньги», – заявил Мамич.

4 года тюрьмы получил главный тренер загребского «Динамо» – и уволился за три дня до матча с «Тоттенхэмом» в ЛЕ