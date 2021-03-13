Осужденный экс-тренер «Загреба»: «Модрич и Ловрен – соучастники. Если мы с братом должны вернуть деньги, то они – тоже»

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Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич, осужденный на 4 года и 8 месяцев по делу о мошенничестве, заявил, что защитник «Зенита» Деян Ловрен и хавбек «Реала» Лука Модрич причастны к совершенным преступлениям.

«Я брал деньги из «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Луки все еще есть несколько миллионов евро на том счете, который мы с ним делили на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи.

Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям, я рад, что их не считают причастными к этому делу, но они соучастники. Деньги из бюджета у них.

В суде они сказали: «Да, мы подписывали контракты, мы брали эти деньги», – заявил Мамич.

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