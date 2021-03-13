Судья Панин о скандале после игры «Сочи» – «Спартак»: «Я не выпивал в тот вечер. Сотрудник «Сочи» заказывал еду и закрывал счет»

Арбитр РПЛ Игорь Панин прокомментировал скандал, произошедший после матча «Сочи» – «Спартак» (1:0) в декабре прошлого года.

35-летнего рефери заметили в ресторане после игры в компании представителя сочинской команды. За это его временно отстранили.

– Начнем с того, что лично я не выпивал в тот вечер. Идем дальше: мы сели ужинать в ресторане при гостинице. Не имели права? Но написано про меня, что я, без своей бригады, сидел в «одном из ресторанов города Сочи». Это разве не передергивание фактов? Или возьмем другую строчку – что сидел с «представителями футбольного клуба».

– А не было представителей?

– Был один представитель, администратор , Дмитрий. А не представители. Сидела вся моя бригада – 4 человека (я, мои ассистенты и резервный), делегат матча, инспектор матча и вот Дмитрий. Это был прием пищи после матча, а не какой-то торжественный ужин.

– Давайте вообще восстановим хронологию того вечера.

– Все было как обычно. После игры мы всегда с инспектором разбираем матчи. Это занимает полтора-два часа. После разбора – ужин. В тот вечер он у нас был в ресторане при гостинице. Спокойно поужинали и пошли по своим номерам спать. Утром после игры мне позвонил Виктор [Кашшаи] и сказал, что в департаменте судейства появилась такая вот информация. Попросил меня объясниться. Я ему сказал все то, что сказал сейчас вам. Что все было как обычно.

– В тот раз матч был горячий. И «Спартак» проиграл. Возможно, стоит быть особенно бдительным в таких случаях? И нет ощущения, что когда судишь , редко все заканчивается гладко?

– Если об этом думать все время – может всегда что-то произойти. Нужно к каждому матчу готовиться одинаково. Или можно вообще не судить. Но тут, конечно, ситуация была из ряда вон. Сидишь и думаешь: «Ничего себе, как я, оказывается, погулял». Но надо понять: в РПЛ и в других лигах долгие годы была такая практика – в каждом городе судей всегда встречает представитель домашнего клуба. Он за тебя отвечает, привозит в гостиницу, из гостиницы на игру и обратно. Он может присутствовать на ужине. А может уехать. Это кто как хочет.

– То есть администратор не обязан там быть?

– Он мог и не сидеть с нами. Просто суть в том, что он, как представитель клуба, заказывает нам еду и закрывает счет. Так было всегда, – сказал Панин.