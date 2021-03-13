Ибрагимович – в составе сборной Швеции на мартовские матчи. Он вызван впервые с 2016 года

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Нападающий Златан Ибрагимович официально вернулся в сборную Швеции.

39-летний форвард включен в состав национальной команды на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

У него были напряженные отношения с тренером Янне Андерссоном, однако сейчас все вопросы улажены.

В нынешнем сезоне Ибрагомивич забил 14 голов в 14 матчах чемпионата Италии. Его статистика – здесь.

В сборную Швеции также вызваны футболисты «Краснодара» Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон и игрок «Рубина» Карл Старфельт.

Команда 25 марта сыграет с Грузией, а 28-го – с Косово.

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