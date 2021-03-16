Овечкин забил 718-й гол в НХЛ и вышел на 6-е место, обогнав Эспозито

Капитан сделал результативную передачу, реализовал большинство в матче с «Айлендерс» (3:1) и был признан первой звездой как автор победного гола.

Россиянин забросил 718-ю шайбу в чемпионатах и вышел на чистое 6-е место в истории лиги, превзойдя (717).

До идущего на 5-м месте Марселя Дионна (731) – 13 голов. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Сегодня Овечкин (20:30, 6:18 – в большинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ ворот и применил 4 силовых приема.

В текущем сезоне на его счету 23 (12+11) очка в 25 матчах, в карьере – 1301 (718+583) балл в 1177 играх.