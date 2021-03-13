Умер хоккеист МХК «Динамо» СПб Файзутдинов. Шайба попала ему в голову, врачи боролись за жизнь 3 дня

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Клуб Париматч Молодежной хоккейной лиги МХК «Динамо» Санкт-Петербург сообщил о смерти капитана команды Тимура Файзутдинова. 

19-летний хоккеист оказался в реанимации из-за попадания шайбы в голову.

Это произошло 12 марта во время матча плей-офф Кубка Харламова против ярославского «Локо» (1:5).

Врачи боролись за его жизнь три дня, но положительной динамики в состоянии игрока добиться не удалось.  

Игрок молодежной лиги борется за жизнь после попадания шайбы в голову. Возможно, подвела экипировка – у него не было защиты ушей

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