Умер хоккеист МХК «Динамо» СПб Файзутдинов. Шайба попала ему в голову, врачи боролись за жизнь 3 дня

Клуб Париматч Молодежной хоккейной лиги МХК Санкт-Петербург сообщил о смерти капитана команды Тимура Файзутдинова.

19-летний хоккеист оказался в реанимации из-за попадания шайбы в голову.

Это произошло 12 марта во время матча плей-офф Кубка Харламова против ярославского «Локо» (1:5).

Врачи боролись за его жизнь три дня, но положительной динамики в состоянии игрока добиться не удалось.

Игрок молодежной лиги борется за жизнь после попадания шайбы в голову. Возможно, подвела экипировка – у него не было защиты ушей