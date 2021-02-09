Стадиону во Львове могут присвоить имя Степана Бандеры

Стадиону могут присвоить имя Степана Бандеры.

Депутаты Львовского областного совета обратились в Кабинет министров Украины и Министерства молодежи и спорта Украины по этому вопросу, сообщила депутат Ольга Березюк в своем фэйсбуке.

Сегодня в Львовском облсовете прошло голосование – 68 депутатов поддержали обращение к Кабмину по поводу переименования стадиона, а 7 депутатов воздержались от голосования, пишет «Високий Замок».

На этой арене выступает «Львов», который сейчас идет на последнем месте в чемпионате Украины.

Степан Бандера – организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Он был одним из инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой была провозглашена борьба за независимость страны.

Летом 1941 года Бандера призвал «украинский народ помогать всюду немецкой армии разбивать Москву и большевизм».