Матыцин о том, какая песня может заменить гимн России на ЧМ и ОИ: «Мы верим твердо в героев спорта» – ее знают на всех континентах»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какая песня может быть предложена как вариант замены гимна России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России ( предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах. CAS отклонил это предложение.

«У нас есть прекрасная песня «Мы верим твердо в героев спорта», ее знают тоже на всех континентах. Она отражает суть спорта, она является нашим спортивным гимном», – сказал Матыцин.

России запретили «Катюшу» вместо гимна. Почему и какие теперь варианты?