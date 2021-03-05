Матыцин о том, какая песня может заменить гимн России на ЧМ и ОИ: «Мы верим твердо в героев спорта» – ее знают на всех континентах»

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какая песня может быть предложена как вариант замены гимна России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. 

В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах. CAS отклонил это предложение. 

«У нас есть прекрасная песня «Мы верим твердо в героев спорта», ее знают тоже на всех континентах. Она отражает суть спорта, она является нашим спортивным гимном», – сказал Матыцин.

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