«Бог возвращается». Златан о вызове в сборную Швеции

Нападающий официально вернулся в сборную Швеции.

39-летний футболист получил вызов на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022. Швед прокомментировал это событие, написав в инстаграме: «Бог возвращается». Также игрок тегнул официальный аккаунт сборной Швеции.

Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 14 голов в 14 матчах чемпионата Италии. Его статистика – здесь.

25 марта сборная сыграет с Грузией, а 28-го – с Косово.