«Спартаку» интересен 20-летний американский форвард Дайк. Он весит 100 кг при росте 188 см

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«Спартаку» интересен 20-летний нападающий «Барнсли» Дэрил Дайк, права на которого принадлежат «Орландо Сити».

Также интерес к форварду проявляют английские клубы и «Брюгге», пишет MLS Transfers.

Центральный нападающий весит 100 килограммов при росте 188 сантиметров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

Интересно отметить, что Дайк приходится кузеном экс-форварду «Спартака» Эммануэлю Эменике, а его сестра Кортни играла за сборную Нигерии. Сам Дайк тоже мог выступать за Нигерию, однако осенью 2020 года был вызван в сборную США, а в январе 2021-го дебютировал за американскую команду в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго.

В этом сезоне Дайк забил 3 мяча в 10 матчах за «Барнсли» во всех турнирах. Полную статистику игрока, которого вызывали в сборную США, можно изучить здесь.

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