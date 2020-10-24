«Айлендерс» вскоре объявят о контракте с Голышевым

Нападающий Анатолий Голышев, вероятно, станет игроком системы «Айлендерс» в ближайшее время.
Сегодня «Автомобилист» объявил об уходе 26-летнего форварда из команды. КХЛ сообщила, что контракт, связывавший нападающего с уральским клубом, расторгнут.
«Ожидайте, что «Айлендерс» вскоре объявят, что Голышев заключил с ними контракт», – отреагировал на сложившуюся ситуацию автор The Athletic New York Артур Стэйпл.
Россиянин был выбран «Айлендерс» в 2016 году в 4-м раунде драфта под общим 95-м номером.
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