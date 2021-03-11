Криштиану Роналду: «Жду возможности побить еще один рекорд! Голы – часть меня, я не остановлюсь»

Нападающий рассказал, что предельно мотивирован и готов бить новые рекорды.

«Еще многого предстоит достичь, и я верю, что мы сможем сделать это вместе. Голы – это неотъемлемая часть меня. Я не могу перестать гнаться за чем-то большим, так что с нетерпением жду возможности побить еще один рекорд!

Я постоянно хочу достигать все большего и большего. Думаю, именно поэтому часто говорят о том, как много у меня энергии, о том, что я никогда не остановлюсь. Может, так оно и есть, но это необходимо мне, чтобы чувствовать себя живым!» – написал Роналду в инстаграме.

В воскресенье португалец объявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах. Бразилец признал достижение 36-летнего форварда и поздравил его с этим достижением.