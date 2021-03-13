Умер отец Леонида Федуна

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В возрасте 92 лет ушел из жизни Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Арнольд Антонович Федун — народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.

Он является автором и соавтором более 250 научных трудов по медицине. В 60-х Арнольд Федун был хирургом на космодроме Байконур.

«Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды.

Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», – говорится в сообщении «Спартака».

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