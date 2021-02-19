Сборная России выступит на ЧМ-2021 под флагом ФХР или ОКР

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что национальная команда выступит на под флагом федерации или Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее Спортивный арбитражный суд ( ) отстранил Россию от крупнейших международных стартов на 2 года. Спортсменам запрещено использовать флаг и гимн России.

«Что касается чемпионата мира, все будет хорошо – заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие.

Хоккеисты будут представлять или свою федерацию, или Олимпийский комитет России. На логотипе изображен триколор, так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений в том, какую сборную они представляют, ни у кого не будет», – сказал Курбатов.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.