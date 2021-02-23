Защитник «Краснодара» Ойонго травмировал «кресты» и пропустит полгода. Он арендован до конца сезона

Адриен Дюран, агент защитника «Краснодара» , рассказал о травме игрока, полученной в матче с (2:2) в 20-м туре .

«Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропускает 6 месяцев», – сообщил агент.

Ойонго арендован у «Монпелье» до конца сезона. За «Краснодар» он отыграл 12 минут.

Таким образом, «Краснодар» лишился всех номинальных крайних защитников. Сергей Петров, Кристиан Рамирес и Дмитрий Стоцкий продолжают восстановление после травм, а Игорь Смольников был удален в игре с «Уралом» за две желтые карточки.

«Краснодар» произвел обратную замену Ойонго. Защитник отыграл 12 минут в дебютном матче