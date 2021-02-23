Защитник «Краснодара» Ойонго травмировал «кресты» и пропустит полгода. Он арендован до конца сезона

Адриен Дюран, агент защитника «Краснодара» Амбруаза Ойонго, рассказал о травме игрока, полученной в матче с «Уралом» (2:2) в 20-м туре РПЛ.
«Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропускает 6 месяцев», – сообщил агент.
Ойонго арендован у «Монпелье» до конца сезона. За «Краснодар» он отыграл 12 минут.
Таким образом, «Краснодар» лишился всех номинальных крайних защитников. Сергей Петров, Кристиан Рамирес и Дмитрий Стоцкий продолжают восстановление после травм, а Игорь Смольников был удален в игре с «Уралом» за две желтые карточки.
«Краснодар» произвел обратную замену Ойонго. Защитник отыграл 12 минут в дебютном матче