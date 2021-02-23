Уткин о Захаряне из «Динамо»: «Парня в «Зенит» привозили показать. Признали бесперспективным. Разобрались»

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Журналист Василий Уткин поделился мнением о юном полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

17-летний хавбек вчера забил дебютный гол в РПЛ, а также заработал пенальти в игре с «Ахматом» (2:1).

«Все говорят о Захаряне. Добавлю два замечания.

Во-первых, очень важно, что он выполняет на поле не подыгрывающую роль, которая часто отводится молодым и вообще новичкам. Он играет и придумывает сам.

И во-вторых. Два года назад парня привозили показать в «Зенит». Признали бесперспективным и отправили. Разобрались, в общем», – написал Уткин.

17-летний талант «Динамо» забил победный и заработал пенальти при дебюте в основе. Это Арсен Захарян

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