Уткин о Захаряне из «Динамо»: «Парня в «Зенит» привозили показать. Признали бесперспективным. Разобрались»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о юном полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.
17-летний хавбек вчера забил дебютный гол в РПЛ, а также заработал пенальти в игре с «Ахматом» (2:1).
«Все говорят о Захаряне. Добавлю два замечания.
Во-первых, очень важно, что он выполняет на поле не подыгрывающую роль, которая часто отводится молодым и вообще новичкам. Он играет и придумывает сам.
И во-вторых. Два года назад парня привозили показать в «Зенит». Признали бесперспективным и отправили. Разобрались, в общем», – написал Уткин.
17-летний талант «Динамо» забил победный и заработал пенальти при дебюте в основе. Это Арсен Захарян