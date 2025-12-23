  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джеррард о Тренте: «Я жалею, что не достиг в «Ливерпуле» того же, что он. У него в руках было все, о чем я мечтал всю карьеру. Перейти в «Реал» ему было намного сложнее, чем Макманаману»
0

Джеррард о Тренте: «Я жалею, что не достиг в «Ливерпуле» того же, что он. У него в руках было все, о чем я мечтал всю карьеру. Перейти в «Реал» ему было намного сложнее, чем Макманаману»

Джеррард: жалею, что не достиг в «Ливерпуле» того же, что Трент.

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард порассуждал о переходе бывшего защитника «красных» Трента Александер-Арнолда в «Реал» минувшим летом.

«Я прекрасно понимаю, что у каждого есть право [перейти в другой клуб]. Это их карьера, я бы никогда не стал вмешиваться в чье-либо решение с футбольной точки зрения. Конечно, как тренер, ты хочешь защитить себя и клуб.

Стив Макманаман, например, принял правильное решение. Команда «Ливерпуля», за которую он играл, не была конкурентоспособной.

Думаю, переход из «Ливерпуля» в «Реал Мадрид» был огромным шагом, поэтому с футбольной точки зрения это было очевидным решением. Думаю, 9 из 10 человек бы пошли бы на это, и со временем болельщики «Ливерпуля» поняли почему.

Думаю, с Трентом совсем иначе, потому что он играл, пожалуй, в одной из лучших команд «Ливерпуля» за всю историю, в одной из команд-фаворитов Лиги чемпионов, он выигрывал АПЛ. У Трента в руках было то, о чем я мечтал всю свою карьеру. Я до сих пор оглядываюсь назад и жалею, что не достиг того, чего достиг он.

Думаю, решение Трента было, пожалуй, намного сложнее, чем решение Макманамана. Мое же было где-то посередине: мы боролись за внутренние кубки, но «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» были намного сильнее, это было заманчиво, и в финансовом плане они предлагали вдвое больше.

Для меня вопрос был скорее в том, как мне остаться одним из лучших полузащитников Премьер-лиги и как мне сохранить место в сборной Англии? Что будет лучшим вариантом с футбольной точки зрения? Вот что крутилось у меня в голове», – сказал Джеррард для TNT Sports.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47249 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Liverpool Echo
logoТрент Александер-Арнолд
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
деньги
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoСтивен Джеррард
logoРеал Мадрид
logoСборная Англии по футболу
болельщики
logoЛа Лига
logoСтив Макманаман
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррагер о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Понимаю – болельщики чувствуют, что их обманывали. Никто из них бесплатно не ушел бы в «Реал», с которым мы боремся в ЛЧ»
5 ноября, 19:10
Фанаты «Ливерпуля» освистали перешедшего в «Реал» Трента во время разминки перед матчем ЛЧ
4 ноября, 20:01
«Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с изображением Трента рядом с «Энфилдом»
4 ноября, 13:15Видео
Джеррард об уходе Трента в «Реал»: «Я бы так не поступил. Что ты творишь? Ты был в одной из лучших команд Европы, выигрывал то, о чем я до сих пор мечтаю, фанаты тебя обожали»
7 октября, 21:49
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
4 сентября, 14:22
Главные новости
Тикнизян о Ромашкиной: «Настаивал, чтобы жена не приезжала в Белград, занималась тем, чему посвятила жизнь. Но мне очень повезло – ей комфортно там, где я»
42 минуты назад
Конте о 2:0 с «Болоньей» в финале Суперкубка: «Приятно отметить Рождество трофеем. «Наполи» провел отличную игру во всех отношениях, но мог быть намного эффективнее»
55 минут назад
Кубок Африки. Египет против Зимбабве, ЮАР победила Анголу, Мали и Замбия сыграли вничью
сегодня, 22:00Live
Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 – хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя»
сегодня, 21:43
У Исака перелом малоберцовой кости. Форвард «Ливерпуля» прооперирован, клуб не назвал сроки восстановления
сегодня, 21:24
Хавьер Тебас: «Реал» выступает против всех – против «Барсы», судей. «Мадрид» создает ложное впечатление, что на арбитров влияют сейчас – они совершенно оторваны от реальности»
сегодня, 21:12
«Наполи» в 3-й раз выиграл Суперкубок Италии. Рекордное число побед у «Ювентуса» – 9, по 8 раз трофей брали «Милан» и «Интер»
сегодня, 20:54
«Наполи» выиграл Суперкубок Италии, победив «Болонью» – 2:0. Нерес сделал дубль
сегодня, 20:52
Экс-президент «Барсы» Росель: «Давайте пересмотрим все матчи. Пусть эксперты скажут, где именно нам помогали судьи»
сегодня, 20:33
Тикнизян про «Локо»: «В 1-й день приезжаю в 6:50 утра, охранник говорит: «Я тебя вообще не знаю, ты кто? Давай едь отсюда». Я отвечаю: «Ты хочешь здесь последний день работать? Я это устрою»
сегодня, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас о клубах Ла Лиги и АПЛ в еврокубках: «Варварство – проводить сравнения, не закончился даже общий этап. Мы не можем всегда быть на высшем уровне во всех турнирах»
56 минут назад
Салах забил победный гол Зимбабве. Вингер сборной Египта отличился на 91-й в матче Кубка Африки
сегодня, 22:09
ФИФА сняла с «Аль-Насра» Роналду трансферный бан. Клуб выполнил обязательства перед «Ман Сити» по Лапорту
сегодня, 22:06
Чемпионат Англии. «Ноттингем» уступил «Фулхэму» в гостях
сегодня, 22:02
Чемпионат Испании. «Атлетик» проиграл «Эспаньолу»
сегодня, 22:01
Де Лаурентис о победе в Суперкубке: «У вас были сомнения насчет Конте? Со времен Марадоны «Наполи» не выигрывал два трофея за один год»
сегодня, 21:57
Суперкубок Италии вернется к старому формату со следующего года, сообщил президент Серии А Симонелли. Трофей разыграют чемпион Италии и победитель Кубка
сегодня, 21:41
Левандовски, Фермин и Путельяс поучаствовали в помощи тяжелобольным детям. Кампания «Магия «Барсы» исцеляет» включает посещение больниц, создание специальных зон для подростков, терапию с участием собак
сегодня, 21:32
Кин после 1:2 с «Астон Виллой»: «Я бы спросил Далота: «Ты собираешься останавливать Роджерса?» Перед 1-м голом мы все понимали, что он располагается опасно»
сегодня, 21:02
Конте выиграл 10-й трофей. Тренер взял Суперкубок Италии с «Наполи» – до этого было два с «Юве»
сегодня, 20:54