Омельянчук о резиденции Кадырова: «Были артисты: Пьер Нарцисс, группа «Тутси», Сергей Зверев. Там большое озеро с утками, много разных животных»

Бывший защитник поделился воспоминаниями от посещения резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

– В 2008-м вы поехали в «Терек». Не было боязни? Регион непростой.

– Мне позвонил Вячеслав Грозный, с которым мы работали вместе, убедил, что все хорошо: команда живет в Кисловодске, это прекрасное место, и бояться нечего. А в Грозный мы только на игру приезжали. Да, тогда еще были неспокойные моменты, но нас охраняли, создавали все условия.

– Город чем-то запомнился?

– Особо по нему не гуляли, если честно. Запомнился приезд в резиденцию к Рамзану Кадырову. Мы победили «Сатурн», по-моему, и прямо со стадиона поехали к нему за город на ужин.

Музыка, артисты выступали – и местные, и российские звезды. Пьер Нарцисс был, группа «Тутси», Сергей Зверев. Такой небольшой эмоциональный подарок команде.

Когда первый раз туда попадаешь, впечатляет. Как все отлажено, охрана, масштабы. Там очень много разных животных, конюшня, разновидности собак, медведь. Можно сказать, такой зоопарк. Большое озеро с утками. Просто свой мир – очень красиво, конечно.

– Автоматчики перед стадионом не пугали?

– Думаю, это больше соперников отвлекало, чем нас. Мы уже привыкшие были, понимали, что все под контролем, а ребята из других команд очень удивлялись: «Как вы там? Мы приезжаем – и сразу такая встряска».

– Грозный уже сильно менялся в то время?

– Стремительно. Я попал в «Терек» в 2008-м, а в 2010-м уже новостройки появились, новая шикарная гостиница – небоскреб, куда переехала команда. Что тут сказать, если город был в военном положении, а теперь все новое и качественное.

– Кадыров часто общался с игроками?

– Он общался с командой, а так чтобы индивидуально, этого не было. Спрашивал, как настроение, всем ли довольны. Часто приезжал и на базу в Кисловодск. Вниманием команду не обделял.

– Мог зайти в раздевалку в перерыве?

– Нет, такого при мне ни разу не случалось. После игры мог, например, поздравить команду. А после плохих матчей он особо не выражал эмоций перед командой. Все в себе держал, ну, может, руководителям высказывал свое мнение, – сказал белорус.

В 2017 году «Терек» был переименован в «Ахмат».