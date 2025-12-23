Салах забил победный гол Зимбабве. Вингер сборной Египта отличился на 91-й в матче Кубка Африки
Мохамед Салах забил победный гол в матче с Зимбабве.
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах принес победу сборной Египта в 1-м матче Кубка Африки.
Египтяне обыграли команду Зимбабве со счетом 2:1 на групповом этапе.
Счет на 20-й минуте игры в пользу Зимбабве открыл форвард «Янг Эфриканс» Принс Дубе.
Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш отыграл один мяч на 64-й минуте. Салах отличился на 91-й.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47245 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости