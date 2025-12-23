Салах забил победный гол Зимбабве. Вингер сборной Египта отличился на 91-й в матче Кубка Африки

Мохамед Салах забил победный гол в матче с Зимбабве.

Вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах принес победу сборной Египта в 1-м матче Кубка Африки.

Египтяне обыграли команду Зимбабве со счетом 2:1 на групповом этапе.

Счет на 20-й минуте игры в пользу Зимбабве открыл форвард «Янг Эфриканс » Принс Дубе.

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш отыграл один мяч на 64-й минуте. Салах отличился на 91-й.