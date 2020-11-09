«Ахмат» попросил ЭСК РФС оценить три эпизода матча с «Динамо». Судил Безбородов

обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку трем моментам матча 20-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2).

«Мы попросим разобрать неназначенный пенальти в ворота «Динамо» за игру рукой Нойштедтера на 2-й минуте. Интересно, почему в этой ситуации не вмешался ВАР.

Также непонятно, почему арбитр не показал вторую желтую карточку Шиманьскому за игру рукой, но необоснованно зафиксировал нарушение правил у Бериши в конце матча, прервав выход один на один», – сказал источник в клубе.

Главным арбитром встречи был . В самом начале матча в ворота клуба из Грозного был назначен пенальти. Команде показали 7 желтых карточек по ходу игры, а хавбека Артема Тимофеева удалили на 77-й минуте.

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