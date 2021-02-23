«Зенит», «Рубин» и «Урал» обратились в ЭСК РФС по итогам матчей 20-го тура РПЛ

Несколько клубов обратились в ЭСК РФС по итогам матчей 20-го тура .

попросил разобрать эпизод матча против «Ростова» (2:2) с участием защитника Деяна Ловрена и хавбека «Ростова» Матиаса Норманна на 54-й минуте. Ловрен получил в этом эпизоде желтую карточку за нарушение против Норманна, однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что в том эпизоде был фол со стороны игрока «Ростова».

«Рубин» обратился в ЭСК с просьбой оценить решение арбитра Сергея Лапочкина удалить Оливера Абильгора на 71-й минуте матча со (2:0). Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил, что ЭСК уже получила письмо от казанского клуба.

Также по одному эпизоду игру с в ЭСК обратился «Урал» (2:2). На этом матче работал Сергей Карасев.

Ранее стало известно, что «Ахмат» попросил оценить пять решений судьи Владислава Безбородова в игре против (1:2). В самом начале матча в ворота клуба из Грозного был назначен пенальти. Команде показали 7 желтых карточек по ходу игры, а хавбека Артема Тимофеева удалили на 77-й минуте.