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    НБА. «Сан-Антонио» – «Бруклин», «Портленд» примет «Шарлотт» и другие матчи

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    В понедельник, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

    «Бруклин» встретится в гостях с «Сан-Антонио». «Портленд» примет «Шарлотт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Индиана
    Дата проведения
    2 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Орландо – Даллас
    Дата проведения
    2 марта, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Денвер
    Дата проведения
    2 марта, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Юта
    Дата проведения
    2 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Бруклин
    Дата проведения
    2 марта, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Кливленд
    Дата проведения
    2 марта, 05.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Шарлотт
    Дата проведения
    2 марта, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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