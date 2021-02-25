НБА. «Сан-Антонио» – «Бруклин», «Портленд» примет «Шарлотт» и другие матчи

В понедельник, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Бруклин» встретится в гостях с «Сан-Антонио». «Портленд» примет «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 2 марта, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 2 марта, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 2 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 2 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 2 марта, 05.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 2 марта, 06.30, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кайри Ирвинг – самый странный игрок НБА: верит в плоскую Землю, отгоняет злых духов шалфеем и считает индейцев семьей. Его татуировки рассказывают еще больше
Две команды НБА вышли на паркет в одинаковых (почти) формах. Переоделись только после половины игры
Экс-игроку ЦСКА не доверили тренировать худшую команду НБА. Теперь в лиге новый расовый скандал