Денис Спицов сломал руку во время тренировки на чемпионате мира по лыжным гонкам

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Российский лыжник Денис Спицов сломал руку на тренировке на чемпионате мира в Оберстдорфе

Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). 

«Сегодня на тренировке при спуске по трассе, на которой проходит чемпионат мира по лыжным гонкам, упал Денис Спицов. 

Спицов был доставлен в клинику доктора Doktor Johannes Huber from Kempten. По итогу осмотра и выполнения рентгенографии диагностирован перелом 5 пястной кости левой руки.

Также в онлайн-режиме проведен медицинский консилиум между медицинским штабом спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам и Калантырской Валентиной Анатольевной, руководителем центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии в ЦКБ Святителя Алексия Митрополита Московского.

В ближайшее время Денис Спицов вернется в Россию для прохождения лечения.

Сроки восстановления – до 6 недель», – говорится в сообщении. 

Спицов не пробежал на чемпионате мира в Оберстдорфе ни одной гонки.

Ранее из-за падения на тренировке завершил турнир Сергей Устюгов.

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